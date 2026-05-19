СМИ: Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира

Рубль укрепился относительно доллара почти на 12% с начала апреля и продемонстрировал лучший результат по этому показателю среди других валют. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, курс российской валюты относительно доллара опустился до минимальных показателей с февраля 2023 года. Такую динамику связывают с высокими ценами на энергоносители на фоне конфликта США, Израиля и Ирана.

Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что нынешние макроэкономические условия идеальны для дальнейшего укрепления рубля.

Между тем финансовый аналитик Владимир Левченко озвучил долгосрочный прогноз об укреплении рубля к доллару до 30–35 рублей в 2030-х годах.

