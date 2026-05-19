СМИ: Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира
Рубль укрепился относительно доллара почти на 12% с начала апреля и продемонстрировал лучший результат по этому показателю среди других валют. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, курс российской валюты относительно доллара опустился до минимальных показателей с февраля 2023 года. Такую динамику связывают с высокими ценами на энергоносители на фоне конфликта США, Израиля и Ирана.
Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что нынешние макроэкономические условия идеальны для дальнейшего укрепления рубля.
Между тем финансовый аналитик Владимир Левченко озвучил долгосрочный прогноз об укреплении рубля к доллару до 30–35 рублей в 2030-х годах.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира
- На Байкале перевернулся катер с пассажирами
- Сокуров раскрыл, чего ждет от фильма Звягинцева в Каннах
- В Ельце обломки дрона ВСУ повредили несколько домов
- Группа tAISh подписала винил для поклонников у станков завода
- «Лечится таблетками!»: Почему работодатели не верят в «выгорание»
- СВР: Украина готовит удары БПЛА по России с территории Латвии
- Кабмин выделил 5 млрд рублей на паромное сообщение между портами Керчь и Кавказ
- Денег нет: Малый бизнес чаще всего выплачивает зарплату в конвертах
- В Германии раскрыли, кто интересуется переездом в Россию