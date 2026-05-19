Накопительные пенсии россиян повысят на 17,3% с 1 августа
Социальный фонд России повысит накопительные пенсии граждан на 17,3%. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что специалисты проведут перерасчет беззаявительно с 1 августа, пишет RT.
«Он коснется выплат около 136 тысяч человек», - указали в фонде.
Кроме того запланировано повышение для участников программы софинансирования пенсионных накоплений, направивших материнский капитал на пенсию родителей, а также россиян, самостоятельно формировавших накопления вне программы софинансирования.Таким пенсионерам средства увеличат на 19,3%. По предварительным оценкам, повышение затронет 37,3 тысячи человек.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил об индексации военных пенсий на 4% с 1 октября.
