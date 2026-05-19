Группа tAISh выпустила новый альбом «Ориентир» на виниле. Голос и автор всех песен коллектива Таис Логвиненко рассказала НСН, что выбор этого носителя не случайный: её музыка – это нарастающая страсть и напряжение, которые на пластинке звучат как единое дыхание.

«Когда сочиняешь песню поздно ночью при свете одной лампы, кажется, что этот момент никогда не исчезнет. Винил для меня – способ его законсервировать. Цифра – это классно, удобно слушать в телефонах и наушниках, в метро, в пробках, заглушая городской шум. А пластинка заставляет остановиться. Достать из конверта, поставить иглу, услышать этот тёплый, чуть дышащий звук. Плюс этот огромный квадрат обложки и розовая планета, на которой я живу, моя целая вселенная, и я хочу, чтобы вы там оказались», – сказала Логвиненко.

Таис Логвиненко подписала 30 экземпляров винила прямо на заводе по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн». Сейчас они в общем тираже, так что получить заветную пластинку может случайный счастливчик, купив её на концерте или заказав на сайте. На предприятии рассказали, что ежемесячно там выпускают порядка 10 тысяч пластинок и каждая, как родное дитя, – со своей индивидуальностью и любимое.

«Очень приятно, что к нам обращаются популярные музыканты. Мы работаем на рынке с 2014 года и уникальны тем, что производим пластинки «от» и «до» на одной площадке, без сторонних подрядчиков, и всего за месяц. Уверен, слушатели оценят не только музыку tAISh и чистый звук, но и интересное оформление в розовых тонах. Мы можем подобрать любую палитру, и пластинка сама становится произведением искусства, которое хочется рассматривать, даже ещё не поставив на проигрыватель», – отметил в беседе с НСН руководитель направления завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игорь Богданов.

На развороте пластинки – оригинальные черновики текстов песен автора: с ошибками, исправлениями и кривым почерком. Конверт украшен снимками работы над альбомом: на них группа в поездах на гастролях, в гримёрках, в студиях за записью вокала, в самолёте за редакцией песен на ноутбуке и в других жизненных ситуациях. Винил сохранил рабочие моменты и эмоции музыкантов, создав со слушателями по-настоящему глубокую связь, говорят музыканты.

«Представь, ты приходишь домой, устал от телефона, от того, что всё куда-то бежит. Достаёшь из конверта эту тяжёлую розовую пластинку. Ставишь на вертушку. Это не просто музыка. Это встреча. Момент, когда альбом становится твоим – не в телефоне, а в руках. И вот ради этого я и делаю винил. Чтобы ты мог не просто слушать «Ориентир», а жить внутри него», – добавила Таис Логвиненко.



