Армия России освободила Волоховку в Харьковской области
19 мая 202612:22
Юлия Савченко
Вооруженные силы России взяли под контроль село Волоховка Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Территорию освободили силы группировки войск «Север».
«Подразделения... установили контроль над населенным пунктом Волоховка», - отмечает Минобороны.
Ранее армия РФ освободила село Чаривное Запорожской области.
