В Ярославской области после атаки дронов произошло возгорание на промобъекте
Пожар произошел на промышленном объекте в Ярославской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
По его словам, под утро область подверглась массовой атаке украинских дронов.
«Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы», - написал губернатор на платформе «Макс».
Отмечается, что никто не пострадал.
Ранее украинский БПЛА ударил по маршрутке в Луганской Народной Республике, в результате погибла 17-летняя девушка, пишет 360.ru.
