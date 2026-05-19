В Ярославской области после атаки дронов произошло возгорание на промобъекте

Пожар произошел на промышленном объекте в Ярославской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

По его словам, под утро область подверглась массовой атаке украинских дронов.

«Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы», - написал губернатор на платформе «Макс».

Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее украинский БПЛА ударил по маршрутке в Луганской Народной Республике, в результате погибла 17-летняя девушка, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
