За ночь над Россией сбили 315 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами более 300 беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечает ведомство.

Беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской областях, а также над Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Кроме того, дроны ликвидировали в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над Азовским морем.

Ранее в Ярославской области зафиксировали попадание БПЛА в промышленный объект, произошло возгорание, пишет Ura.ru.

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
