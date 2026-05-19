За ночь над Россией сбили 315 беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами более 300 беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечает ведомство.
Беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской областях, а также над Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Кроме того, дроны ликвидировали в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над Азовским морем.
Ранее в Ярославской области зафиксировали попадание БПЛА в промышленный объект, произошло возгорание, пишет Ura.ru.
