На Байкале перевернулся катер с пассажирами

Катер «Хивус» с пассажирами перевернулся на Байкале. Об этом заявили в прокуратуре Бурятии.

Предварительно, инцидент произошел в местности Черепаха примерно в 30 метрах от берега.

«По предварительной информации, один человек госпитализирован, четверо остаются под водой», - указали в надзорном ведомстве.

Позднее в пресс-службе МЧС сообщили, что на Байкале перевернулась аэролодка «Север-750», на борту находились 14 человек, пишет RT. Десять из них, в том числе 14-летнего ребенка, спасли.

Ведутся поиски четырех человек. К месту аварии направили водолазную группу.

Ранее СМИ сообщили, что два ребенка двух и четырех лет были госпитализированы после опрокидывания катера на Москве-реке.

