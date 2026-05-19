На Байкале перевернулся катер с пассажирами
Катер «Хивус» с пассажирами перевернулся на Байкале. Об этом заявили в прокуратуре Бурятии.
Предварительно, инцидент произошел в местности Черепаха примерно в 30 метрах от берега.
«По предварительной информации, один человек госпитализирован, четверо остаются под водой», - указали в надзорном ведомстве.
Позднее в пресс-службе МЧС сообщили, что на Байкале перевернулась аэролодка «Север-750», на борту находились 14 человек, пишет RT. Десять из них, в том числе 14-летнего ребенка, спасли.
Ведутся поиски четырех человек. К месту аварии направили водолазную группу.
Ранее СМИ сообщили, что два ребенка двух и четырех лет были госпитализированы после опрокидывания катера на Москве-реке.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира
- На Байкале перевернулся катер с пассажирами
- Сокуров раскрыл, чего ждет от фильма Звягинцева в Каннах
- В Ельце обломки дрона ВСУ повредили несколько домов
- Группа tAISh подписала винил для поклонников у станков завода
- «Лечится таблетками!»: Почему работодатели не верят в «выгорание»
- СВР: Украина готовит удары БПЛА по России с территории Латвии
- Кабмин выделил 5 млрд рублей на паромное сообщение между портами Керчь и Кавказ
- Денег нет: Малый бизнес чаще всего выплачивает зарплату в конвертах
- В Германии раскрыли, кто интересуется переездом в Россию