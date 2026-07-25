Некоторые жители Тбилиси остались без воды из-за масштабного отключения света

В Грузии после масштабного отключения электроэнергии часть жителей Тбилиси столкнулась с перебоями в водоснабжении из-за остановки насосной станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании Georgian Water and Power (GWP).

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Речь идет о насосной станции на улице Бахтриони в грузинской столице. В связи со сбоем без воды осталась часть районов Ваке и Сабуртало.

В компании добавили, что электроснабжение насосной станции уже восстановлено. Отмечается, что подачу воды возобновят поэтапно и полностью восстановят к 12:00 (к 11:00 по московскому времени).

Утром 25 июля в Грузии случился второй за последние два дня блэкаут. Первый произошел в ночь на пятницу 24-го. Причины аварии пока так и не установлены. Повторное масштабное отключение света произошло и в Абхазии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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