В Джанкое ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Джанкое после атаки украинских беспилотников. Об заявил глава администрации города Игорь Ивин, передает телеканал «Крым-24».

В Крыму заявили, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны отработала по дронам в районе Джанкоя, напоминает Ura.ru. В результате атаки украинских аппаратов пострадал один человек, были повреждены несколько объектов, в том числе частный дом и техникум, а также электросети. Как отметил советник главы Крыма Олег Крючков, целью беспилотников были гражданские объекты, пишет «Свободная пресса».

«Введен режим ЧС муниципального уровня», — указал Ивин.

По словам градоначальника, в Джанкое начали подсчитывать причиненный ущерб, объекты в городе обследуют рабочие группы.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:РегионыБеспилотникиКрым

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