В Джанкое ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны отработала по дронам в районе Джанкоя, напоминает Ura.ru. В результате атаки украинских аппаратов пострадал один человек, были повреждены несколько объектов, в том числе частный дом и техникум, а также электросети. Как отметил советник главы Крыма Олег Крючков, целью беспилотников были гражданские объекты, пишет «Свободная пресса».

«Введен режим ЧС муниципального уровня», — указал Ивин.

По словам градоначальника, в Джанкое начали подсчитывать причиненный ущерб, объекты в городе обследуют рабочие группы.

