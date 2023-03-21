В Джанкое ввели режим ЧС после атаки беспилотников
Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Джанкое после атаки украинских беспилотников. Об заявил глава администрации города Игорь Ивин, передает телеканал «Крым-24».
Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны отработала по дронам в районе Джанкоя, напоминает Ura.ru. В результате атаки украинских аппаратов пострадал один человек, были повреждены несколько объектов, в том числе частный дом и техникум, а также электросети. Как отметил советник главы Крыма Олег Крючков, целью беспилотников были гражданские объекты, пишет «Свободная пресса».
«Введен режим ЧС муниципального уровня», — указал Ивин.
По словам градоначальника, в Джанкое начали подсчитывать причиненный ущерб, объекты в городе обследуют рабочие группы.
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