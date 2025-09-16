Аналитик энергорынка объяснил высокие зарплаты нефтяников

Многие сектора вынуждены бороться за то, чтобы привлечь к себе работников, поэтому они повышают оплату труда, заявил НСН Игорь Юшков.

Нефтяной сектор участвует в гонке за персонал, поэтому зарплаты рабочих в этой сфере растут, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.

Зарплаты в нефтегазовой отрасли РФ поднялись почти на треть с начала 2025 года. Больше всего они выросли у сварщиков (+54,5%), геодезистов (+50%) и газорезчиков (+19%), сообщили в «Авито.Работа». Юшков подчеркнул, что эти перемены случились еще раньше.

«Статистика начинает отражать ситуацию, которая наметилась с 2022 года, когда государственный сектор, а особенно оборонные предприятия, стал оттягивать на себя рабочую силу за счет высоких зарплат. Это создало дефицит во многих других отраслях, прежде всего в промышленном секторе реального производства. Компаниям, в том числе нефтегазовым, пришлось конкурировать за персонал и тоже повышать оплату труда. Эта гонка еще продолжается. Производственный сектор постепенно подбирается к показателям в 200 тысяч рублей в месяц. К тому же, есть дополнительная конкуренция между гражданскими секторами: везде появились отрасли для импортозамещения, всем нужны специалисты», — указал он.

Директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов добавил в разговоре с НСН, чем сотрудников может привлекать профессии в нефтегазовом секторе.

«Это тяжелый и высококвалифицированный, во многих случаях, труд. Специалисты работают на чрезвычайно сложном современном оборудовании, если мы говорим о технологиях добычи нефти. Также везде развивается IT-сфера все, что связано с анализом месторождений, выбором тактики бурения, поиска полезных ископаемых. Сегодня механизм куда сложнее, чем черпать ведрами нефть из ямы», — отметил он.

