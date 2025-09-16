Нефтяной сектор участвует в гонке за персонал, поэтому зарплаты рабочих в этой сфере растут, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.



Зарплаты в нефтегазовой отрасли РФ поднялись почти на треть с начала 2025 года. Больше всего они выросли у сварщиков (+54,5%), геодезистов (+50%) и газорезчиков (+19%), сообщили в «Авито.Работа». Юшков подчеркнул, что эти перемены случились еще раньше.