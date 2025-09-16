Бывший курский губернатор признался в получении взяток на стройках в ДНР
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в получении взяток от предпринимателей по контрактам, связанным с возведением фортификационных сооружений на границе, и в ходе восстановления инфраструктуры в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее Смирнов, обвиняемый в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификаций, заключил сделку со следствием и признал вину, выразив готовность выполнить все условия досудебного соглашения о сотрудничестве.
«В рамках сделки со следствием Смирнов рассказал, что всего... он получил в виде так называемых откатов со строек в Мангушском районе, а также от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, около 30 млн рублей», - отметил источник.
Экс-губернатор получил взятки в период с сентября 2022 года по август 2024-го.
Против Смирнова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Также бывший губернатор признался, что средства от бизнесменов получал также его экс-заместитель Алексей Дедов. Бывшим чиновникам инкриминируют особо крупное мошенничество при строительстве фортификаций, фигуранты арестованы. Они сотрудничают со следствием, помогая в раскрытии преступных эпизодов, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывший курский губернатор признался в получении взяток на стройках в ДНР
- Путин заявил, что экономике РФ предстоит пройти по острому лезвию
- СМИ: Индия перешла «красные линии», отправив военных на учения «Запад-2025»
- Узбекистан направил ноту из-за нападений на своих граждан в Приморье
- СМИ: Подозреваемый в убийстве Кирка приехал к университету за несколько часов до выступления
- В Соцфонде рассказали о выплатах беременным женам призывников
- Треть школьников проводят за «домашкой» два часа в день
- В Подмосковье арестован бизнесмен Амирханян по делу об убийстве Кивы
- СМИ: Размер утильсбора вырастет до 10 млн рублей
- Разница в зарплатах богатых и бедных россиян составляет 7,5 раз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru