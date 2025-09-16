Бывший курский губернатор признался в получении взяток на стройках в ДНР

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в получении взяток от предпринимателей по контрактам, связанным с возведением фортификационных сооружений на границе, и в ходе восстановления инфраструктуры в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее Смирнов, обвиняемый в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификаций, заключил сделку со следствием и признал вину, выразив готовность выполнить все условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

«В рамках сделки со следствием Смирнов рассказал, что всего... он получил в виде так называемых откатов со строек в Мангушском районе, а также от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, около 30 млн рублей», - отметил источник.

Экс-губернатор получил взятки в период с сентября 2022 года по август 2024-го.

Против Смирнова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Также бывший губернатор признался, что средства от бизнесменов получал также его экс-заместитель Алексей Дедов. Бывшим чиновникам инкриминируют особо крупное мошенничество при строительстве фортификаций, фигуранты арестованы. Они сотрудничают со следствием, помогая в раскрытии преступных эпизодов, пишет Ura.ru.

