В Крыму заявили, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты
Все сбитые над Джанкоем в Крыму беспилотные летательные аппараты целили в гражданские объекты, сообщил в Telegram советник главы Крыма Олег Крючков.
По его словам, один был сбит средствами противоракетной обороны над техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Остальные сбиты над жилыми районами.
Беспилотники были начинены шрапнелью и взрывчаткой.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что на севере Крыма сработала система ПВО. Обломки летательного аппарата повредили дом и магазин.
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