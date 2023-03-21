В Крыму заявили, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты

Все сбитые над Джанкоем в Крыму беспилотные летательные аппараты целили в гражданские объекты, сообщил в Telegram советник главы Крыма Олег Крючков.

«Безусловно правильно». Россияне спустя 9 лет поддерживают воссоединение с Крымом

По его словам, один был сбит средствами противоракетной обороны над техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Остальные сбиты над жилыми районами.

Беспилотники были начинены шрапнелью и взрывчаткой.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что на севере Крыма сработала система ПВО. Обломки летательного аппарата повредили дом и магазин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: соцсети
ТЕГИ:ДроныУкраинаСпецоперацияКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры