Над российскими регионами уничтожили 87 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 87 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи c 23.00 до 06.00 мск... уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении.
Отмечается, что 30 БПЛА сбили в Курской области, 18 – в Ставропольском крае, 11 – в Ростовской области, еще 10 – в Брянской. Кроме того, пять дронов ликвидировали над Тульской областью, четыре – над Рязанской, три – над Крымом. Еще по два беспилотника было сбито в Волгоградской и Воронежской областях, по одному - в Нижегородской и над водами Черного моря.
Ранее избранный губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в пяти районах региона. Обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.
