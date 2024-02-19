В двух селах Курской области зафиксировали 11 прилетов со стороны ВСУ

Украинская стороны обстреляла два села в Курской области, сообщил. своих соцсетях губернатор региона Роман Старовойт.

«Плотное минирование»: ВС РФ ведут зачистку Авдеевки, ВСУ продолжают обстрелы

По его словам, по населенным пунктам было зафиксировано 11 прилетов со стороны ВСУ, два из которых - на территорию частных домов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом сбили украинский реактивный дрон самолетного типа, пишет RT. В Минобороны подтвердили уничтожение БПЛА около 7:30 мск.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: https://t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры