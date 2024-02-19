В двух селах Курской области зафиксировали 11 прилетов со стороны ВСУ
19 февраля 202412:07
Украинская стороны обстреляла два села в Курской области, сообщил. своих соцсетях губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, по населенным пунктам было зафиксировано 11 прилетов со стороны ВСУ, два из которых - на территорию частных домов.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом сбили украинский реактивный дрон самолетного типа, пишет RT. В Минобороны подтвердили уничтожение БПЛА около 7:30 мск.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В двух селах Курской области зафиксировали 11 прилетов со стороны ВСУ
- В Минобороны раскрыли возможности российских разведывательных БПЛА в зоне СВО
- Депутат Наумов: Послание Путина Федеральному собранию пройдет 29 февраля
- «Камаз» впервые уступил лидерство по продажам в России китайским грузовикам
- Украинский дрон сбили из стрелкового оружия в Белгородской области
- ФСБ: Житель Ижевска задержан за сотрудничество со спецслужбами Украины
- В турецком Кемере отменили выступление группы «Би-2»
- «Роскосмос» запланировал более 40 космических пусков в 2024 году
- Два дрона ВСУ сбили над Брянском
- Байопик «Боб Марли: Одна любовь» собрал 46,2 миллиона долларов за первую неделю
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru