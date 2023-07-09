В ДТП с автобусом в Москве пострадали 12 человек

Шесть человек госпитализированы после автоаварии с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве, сообщает ТАСС.

ГИБДД назвала несоблюдение дистанции самой частой причиной ДТП

Еще шестерым помощь оказана на месте. Всего в автобусе, который столкнулся с грузовиком, находились 20 человек. Среди пострадавших есть ребенок.

В настоящее время движение в районе ДТП в сторону центра затруднено.

Ранее два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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