В ДТП с автобусом в Москве пострадали 12 человек

Еще шестерым помощь оказана на месте. Всего в автобусе, который столкнулся с грузовиком, находились 20 человек. Среди пострадавших есть ребенок.

В настоящее время движение в районе ДТП в сторону центра затруднено.

Ранее два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

