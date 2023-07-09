В ДТП с автобусом в Москве пострадали 12 человек
9 июля 202302:30
Шесть человек госпитализированы после автоаварии с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве, сообщает ТАСС.
Еще шестерым помощь оказана на месте. Всего в автобусе, который столкнулся с грузовиком, находились 20 человек. Среди пострадавших есть ребенок.
В настоящее время движение в районе ДТП в сторону центра затруднено.
Ранее два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru