Трамп обвинил Россию в затягивании урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия намеренно откладывает принятие решений по украинскому конфликту. По его словам, каждый раз, когда переговоры выглядят близкими к прогрессу, Москва отвечает новыми ударами.

«Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он берет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то — и это совершенно недопустимо», — сказал он в интервью радиоведущему Стиву Розенбергу.