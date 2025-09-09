Трамп обвинил Россию в затягивании урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия намеренно откладывает принятие решений по украинскому конфликту. По его словам, каждый раз, когда переговоры выглядят близкими к прогрессу, Москва отвечает новыми ударами.
«Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он берет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то — и это совершенно недопустимо», — сказал он в интервью радиоведущему Стиву Розенбергу.
Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который власти РФ возложили на украинские спецслужбы. Москва заявляет, что удары приходятся на объекты оборонной промышленности и управления, избегая гражданских целей.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял о готовности обсуждать политические аспекты урегулирования, однако, по его словам, Киев не ответил на предложение Москвы создать рабочие группы, передает «Радиоточка НСН».
