ГИБДД назвала несоблюдение дистанции самой частой причиной ДТП
Начальник УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков заявил, что чаще всего к ДТП с погибшими и пострадавшими приводило несоблюдение дистанции, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, в ТОП-3 также вошли несоблюдение очередности проезда (18%) и нарушение правила проезда пешеходных переходов (14%).
Быков добавил, что к авариям, в результате которых погибали и травмировались граждане, также приводили превышение безопасной скорости, нарушения правил перестроения и управление транспортным лицами без водительских прав.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что автомобили иностранцев, зарегистрированные за рубежом, не выпустят из России без оплаты всех штрафов за нарушение ПДД, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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