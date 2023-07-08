Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области

По данным ведомства, транспортные средства столкнулись на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

«От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончались на месте 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка кроссовера, еще троим пассажирам иномарки потребовалась медицинская помощь», — указали в МВД.

Отмечается, что в автобусе с момент ДТП находились 47 пассажиров и 3 водителя, один из них госпитализирован.

Ранее три человека, в том числе ребенок, погибли в аварии с двумя легковыми авто на 103-м километре дороги Курск — Воронеж, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

