Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области
Два человека, в том числе 14-летняя девочка, погибли в результате аварии с кроссовером и рейсовым автобусом в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
По данным ведомства, транспортные средства столкнулись на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».
«От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончались на месте 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка кроссовера, еще троим пассажирам иномарки потребовалась медицинская помощь», — указали в МВД.
Отмечается, что в автобусе с момент ДТП находились 47 пассажиров и 3 водителя, один из них госпитализирован.
Ранее три человека, в том числе ребенок, погибли в аварии с двумя легковыми авто на 103-м километре дороги Курск — Воронеж, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru