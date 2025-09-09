В Босфоре продолжаются поиски пропавшего российского пловца

В Турции вторые сутки ведутся поиски российского спортсмена Николая Свечникова, который пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор. Следов пловца пока не обнаружено, подтвердила РИА Новости его родственница Алена Караман.

Поисковая операция охватывает не только пролив, но и акваторию Мраморного моря. В ней участвуют пять катеров и вертолет береговой охраны, водолазы с гидролокатором, а также сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям AFAD, пожарной службы Стамбула и других ведомств.

Спасатель: Шансы найти живым пропавшего в Босфоре Свечникова малы

Свечников стартовал 24 августа вместе с учениками, но не вышел на финиш. Его подопечные рассказали, что на дистанции он некоторое время плыл с ними, после чего исчез.

Прокуратура района Бейкоз ведет расследование. Сформирована полицейская группа для проверки версии, что пловец мог остаться жив. Запрошены записи камер видеонаблюдения из прибрежных кафе и других объектов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
