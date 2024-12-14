Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в Донецке

Мирный житель пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В Белгородской области при атаке БПЛА погиб боец самообороны

Инцидент произошел на улице Кутузова в Киевском районе.

«Вследствие падения частей ракеты противника, сбитой системами ПВО, получил ранения мужчина 1972 г. р.», — написал градоначальник в Telegram.

Ранее один человек пострадал в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Грузское Белгородской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеОбстрелДонецк

Горячие новости

Все новости

партнеры