Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в Донецке
14 декабря 202409:22
Мирный житель пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Инцидент произошел на улице Кутузова в Киевском районе.
«Вследствие падения частей ракеты противника, сбитой системами ПВО, получил ранения мужчина 1972 г. р.», — написал градоначальник в Telegram.
Ранее один человек пострадал в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Грузское Белгородской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: 63% россиян проведут новогодние праздники дома
- Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в Донецке
- В Грузии начались президентские выборы с единственным кандидатом
- В России предложили запретить скидки на алкоголь
- Путин встретился с Назарбаевым
- В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей
- Скандально известный блогер Косенко ликвидировал свою компанию в РФ
- В Таиланде при взрыве на ярмарке погибли четыре человека
- ПВО уничтожила 37 украинских БПЛА над территорией России
- СМИ: Греция ведет переговоры с Израилем о покупке 36 ракетных систем
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru