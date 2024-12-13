В Белгородской области при атаке БПЛА погиб боец самообороны
13 декабря 202408:19
Боец самообороны погиб при атаке украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Ночью во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребренское сельское поселение погиб боец самообороны», — рассказал губернатор в Telegram-канале.
Гладков выразил соболезнования близким погибшего, подчеркнув, что память о его подвиге «всегда будет в наших сердцах».
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 13 декабря над Белгородской областью уничтожили четыре дрона ВСУ, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп может нанести удары по Ирану, чтобы помешать ядерной программе
- Над Владимирской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ
- В Госдуме рассмотрят поправки в законопроект о спецсчетах иноагентов
- В Белгородской области при атаке БПЛА погиб боец самообороны
- СМИ: Лариса Гузеева стала ведущей «Новогодней ночи на Первом»
- Над территорией России сбили 13 украинских БПЛА
- СМИ: Си Цзиньпин не примет приглашение на инаугурацию Трампа
- Кадыров: Глава Росгвардии Золотов получил звание Героя России
- СМИ: Армия России стремительно прорывает ослабленные позиции ВСУ
- СМИ: Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем и арестом горничной
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru