В Белгородской области при атаке БПЛА погиб боец самообороны

Боец самообороны погиб при атаке украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Ночью во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребренское сельское поселение погиб боец самообороны», — рассказал губернатор в Telegram-канале.

Гладков выразил соболезнования близким погибшего, подчеркнув, что память о его подвиге «всегда будет в наших сердцах».

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 13 декабря над Белгородской областью уничтожили четыре дрона ВСУ, пишет 360.ru.

