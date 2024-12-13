В результате атаки дронов в селе Грузское ранен мужчина
В селе Грузское Борисовского района Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадал мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавший, получивший минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, был экстренно госпитализирован.
Изначально его доставили в Борисовскую центральную районную больницу, где ему была оказана первая помощь. В ближайшее время пострадавшего планируют транспортировать в городскую больницу №2 в Белгороде. Повреждено также и само транспортное средство.
Кроме того, в селе Красная Нива Белгородского района произошло возгорание на крыше жилого дома после сброса взрывного устройства с беспилотника. Ситуацию оперативно ликвидировали бойцы самообороны. Губернатор отметил, что обстановка в регионе остается под контролем, передает «Радиоточка НСН».
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