ВСУ атаковали в ДНР автобус «Краснодар — Донецк»

Автобус, следовавший по маршруту «Краснодар — Донецк», был атакован ВСУ на востоке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает RT.

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Глава Амвросиевского округа Игорь Лызов заявил, что атака произошла в 4:15 мск 31 июля. В результате пострадали восемь человек.

«Один человек находится в тяжёлом состоянии, трое — средней степени тяжести. Ещё четверо пострадавших лечатся амбулаторно», - уточнили в Минздраве республики.

Ранее ВСУ атаковали в ДНР рейсовый автобус «Москва - Симферополь», погибли восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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