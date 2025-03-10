Над пятью регионами России уничтожили девять беспилотников ВСУ

Трамп не исключил, что в отношении российских товаров будут введены дополнительные пошлины Украина предложит частичное прекращение огня в обмен на помощь США Над пятью регионами за ночь сбили девять беспилотников Тепличный комплекс горит в Подмосковье на площади больше 1 тысячи квадратных метров В Еврейской автономной области ищут тигра Shaman и Мизулина официально подтвердили свои отношения