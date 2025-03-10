Над пятью регионами России уничтожили девять беспилотников ВСУ
10 марта 202507:33
Девять беспилотников ВСУ нейтрализовали минувшей ночью над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — указано в заявлении.
Так, военные сбили три БПЛА над Самарской областью, по два — над Воронежской и Орловской областями, по одному — над Белгородской и Курской.
Ранее Минобороны сообщило, что за 9 марта российские системы ПВО уничтожили 228 дронов ВСУ самолетного типа, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru