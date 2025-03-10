Над пятью регионами России уничтожили девять беспилотников ВСУ

Девять беспилотников ВСУ нейтрализовали минувшей ночью над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — указано в заявлении.

Так, военные сбили три БПЛА над Самарской областью, по два — над Воронежской и Орловской областями, по одному — над Белгородской и Курской.

Ранее Минобороны сообщило, что за 9 марта российские системы ПВО уничтожили 228 дронов ВСУ самолетного типа, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры