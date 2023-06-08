В ДНР задержали шпиона украинской внешней разведки
Управление ФСБ по Донецкой народной республике задержало шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«В ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины», — отметили в УФСБ.
Злоумышленник прибыл в ДНР для сбора данных о силовиках, местах дислокации и передвижениях Вооруженных сил России, пишет Ura.ru.
По данным ФСБ, задержанный — Михаил Дмитриевич Михайленко. С 2018 года он за вознаграждение оказывал содействие разведке Украины, работая под псевдонимом «Сорок первый», и поддерживал связь со своими кураторами по специально отработанным каналам связи, отмечает РЕН ТВ. В апреле агент получил задание легендировано въехать в ДНР и получить «чувствительную информацию» о работниках ФСБ. Впоследствии в отношении силовиков планировались диверсионно-террористические акты.
«В настоящее время в отношении Михайленко приняты необходимые меры процессуального реагирования», — подчеркнули в спецслужбе.
Диверсант признал свою вину и заявил, что раскаивается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru