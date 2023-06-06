ФСБ: Украина готовила теракт на территории России с использованием «грязной бомбы»

В ходе расследования диверсии по подрыву самолетов дальней авиации на аэродроме в Ивановской области, готовившейся в мае, ведомство выяснило, что Главное управление разведки украинского Минобороны планировало также совершить теракт в РФ с «грязной бомбой». Глава ГУР Кирилл Буданов создал 3-ю службу ведомства, в ее состав включена легкомоторная авиация для снабжения диверсантов на территории РФ средствами поражения, а также ударов по объектам топливной и энергетической инфраструктуры. Координация использования такой авиации была поручена войсковой части №3449 «Легион», пишет «Свободная пресса».

«Разрабатывался план по доставке и закладке так называемых грязных бомб, оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей», — подчеркнули в ФСБ.

По данным спецслужбы, с начала года подразделение ГУР осуществило пять боевых вылетов на территорию России. В результате были повреждены объекты топливно-энергетического комплекса в приграничных районах.

Как сообщили в ФСБ, силовики задержали двух пилотов: они дали признательные показания о совершенных и планируемых ГУР терактах, отмечает телеканал «360».

