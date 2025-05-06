Лукашенко пообещал дать молниеносный ответ на агрессию против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова дать решительный и быстрый ответ на любые попытки агрессии.

В ходе торжественного собрания, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, он подчеркнул, что Минск располагает возможностями для нанесения непоправимого ущерба любому потенциальному агрессору. Лукашенко отметил, что хотя Белоруссия не стремится к войне, в случае нарушения границ ответ последует без колебаний.

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Он добавил, что в стране сделают все для того, чтобы помнить подвиг предков и не допустить повторения трагедий войны на белорусской земле. Президент также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны борьба велась не только на фронте, но и в масштабном партизанском и подпольном движении.

Лукашенко заверил, что в случае угрозы национальной безопасности белорусский народ встанет единым фронтом, напомнив о стойкости Брестской крепости в годы войны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко

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