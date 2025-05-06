Лукашенко пообещал дать молниеносный ответ на агрессию против Белоруссии

Он добавил, что в стране сделают все для того, чтобы помнить подвиг предков и не допустить повторения трагедий войны на белорусской земле. Президент также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны борьба велась не только на фронте, но и в масштабном партизанском и подпольном движении.

Лукашенко заверил, что в случае угрозы национальной безопасности белорусский народ встанет единым фронтом, напомнив о стойкости Брестской крепости в годы войны, передает «Радиоточка НСН».

