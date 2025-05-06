Собянин сообщил об отражении атаки еще двух беспилотников, летевших на Москву
В Москве продолжаются атаки вражеских беспилотников, которые отражает система ПВО Минобороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам мэра, было уничтожено еще два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 6 мая над Московским регионом силы ПВО сбили 19 беспилотников. По словам мэра Собянина, обломки одного из дронов упали на Каширское шоссе. По предварительной информации, никто не пострадал, серьезных повреждений нет.
Минобороны сообщало, что всего по стране было сбито более 100 беспилотников в 11 регионах. Из-за угрозы атаки временно приостановили работу более десяти аэропортов, в том числе Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, передает «Радиоточка НСН».
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