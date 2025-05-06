Собянин сообщил об отражении атаки еще двух беспилотников, летевших на Москву

В ночь на 6 мая над Московским регионом силы ПВО сбили 19 беспилотников. По словам мэра Собянина, обломки одного из дронов упали на Каширское шоссе. По предварительной информации, никто не пострадал, серьезных повреждений нет.

Минобороны сообщало, что всего по стране было сбито более 100 беспилотников в 11 регионах. Из-за угрозы атаки временно приостановили работу более десяти аэропортов, в том числе Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, передает «Радиоточка НСН».

