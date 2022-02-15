В ДНР сообщили об обстреле со стороны Украины

Военные Украины обстреляли село Заиченко на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Согласно представительству республики, в село выпустили три гранаты из станкового противотанкового гранатомета. Огонь был открыт со стороны села Водяное, которое находится под контролем Киева.

Ранее академик Константин Сивков выразил мнение, что в случае украинской агрессии на Донбассе Россия ответит ударами с севера, которые приведут к разделению Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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