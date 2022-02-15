В ДНР сообщили об обстреле со стороны Украины
Военные Украины обстреляли село Заиченко на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно представительству республики, в село выпустили три гранаты из станкового противотанкового гранатомета. Огонь был открыт со стороны села Водяное, которое находится под контролем Киева.
Ранее академик Константин Сивков выразил мнение, что в случае украинской агрессии на Донбассе Россия ответит ударами с севера, которые приведут к разделению Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- В Москве блогера Даню Милохина сбил велосипедист
- В Санкт-Петербурге достигли 100% коллективного иммунитета
- Шольц положительно оценил переговоры с Путиным
- Лавров предупредил Блинкена о недопустимости «нагнетания» Вашингтоном и агрессивной риторики
- Сайты Минобороны Украины и некоторых банков перестали работать
- Глава МВД Украины предупредил о «фейко-апокалипсисе»
- Шойгу обсудил с Асадом совместную борьбу с терроризмом
- УЕФА расследует поведение украинских фанатов на игре с Россией на мини-футбольном Евро
- «Настроение хорошее»: Трусова рассказала о четвертом месте в короткой программе
- «Долго, но не вечно»: Шольц пошутил о сроке президентства Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru