В ДНР сообщили об обстреле со стороны Украины

Согласно представительству республики, в село выпустили три гранаты из станкового противотанкового гранатомета. Огонь был открыт со стороны села Водяное, которое находится под контролем Киева.

Ранее академик Константин Сивков выразил мнение, что в случае украинской агрессии на Донбассе Россия ответит ударами с севера, которые приведут к разделению Украины.

