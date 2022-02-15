Шольц: Признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой

Признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой и приведет к нарушению Минских соглашений, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин уточнил, что большая часть переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем будет посвящена темам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца продлились чуть более трёх часов.

Депутаты Госдумы сегодня большинством голосов утвердили и направили Путину обращение КПРФ о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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