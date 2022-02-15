Шольц: Признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой

Признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой и приведет к нарушению Минских соглашений, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин уточнил, что большая часть переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем будет посвящена темам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины.