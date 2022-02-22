В ДНР сообщили о подрыве автомобиля на трассе Донецк — Горловка
Украинские диверсанты на трассе Донецк — Горловка подорвали минно-взрывное устройство. Об этом сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
В заявлении говорится, что инцидент произошел во вторник утром. В результате погибли трое гражданских лиц, которые передвигались по трассе на транспортном средстве.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ глава Украины Владимир Зеленский заявил, что границы Украины останутся прежними, несмотря на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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