В ДНР сообщили о подрыве автомобиля на трассе Донецк — Горловка

В заявлении говорится, что инцидент произошел во вторник утром. В результате погибли трое гражданских лиц, которые передвигались по трассе на транспортном средстве.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ глава Украины Владимир Зеленский заявил, что границы Украины останутся прежними, несмотря на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).



