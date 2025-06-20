Путин: Сегодня страны БРИКС составляют уже 40% глобальной экономики

В начале века страны БРИКС составляли лишь пятую часть глобальной экономики, а сегодня эта цифра равна уже 40%, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Российский лидер отметил, что, очевидно, что эта доля будет только расти.

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При этом Путин указал на необходимость построения в мире новой модели развития, свободной от принципов неоколониализма, и которая не будет основана на «Золотом миллиарде». Так, старые механизмы эпохи глобализации уже себя изжили и даже дискредитировали, считает президент РФ. В тоже время внутри БРИКС идет процесс укрепления связей, а взаимная торговля между странами группы только растет.

По его словам, государства БРИКС реализуют масштабные инициативы, в том числе в области робототехники и атомной энергетики.

Ранее стало известно, что к БРИКС официально присоединился Вьетнам как страна-партнер объединения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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