Россиянам рекомендовали использовать VPN при подключении к публичному Wi-Fi
Подключаться к публичному Wi-Fi лучше через VPN-сервисы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил веб-разработчик компании «Код Безопасности» и эксперт по сетевым угрозам Константин Горбунов.
Он указал, что злоумышленники могут создать в одном месте клон публичной сети и получить доступ к передаваемой информации, перенаправлять пользователя на фишинговые сайты и даже получить полный контроль над устройством.
«Признаки соединения с хакерской сетью – кратковременные отключения сигнала и заметные изменения скорости», – предупредил Горбунов.
По словам эксперта, использование VPN в этом случае повышает уровень конфиденциальности, а за счёт зашифрованного соединения, мошенникам будет сложнее перехватить и расшифровать трафик.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский опроверг введение штрафов за применение VPN, так нет инструмента для реализации такой возможности, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru