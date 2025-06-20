Россиянам рекомендовали использовать VPN при подключении к публичному Wi-Fi

Он указал, что злоумышленники могут создать в одном месте клон публичной сети и получить доступ к передаваемой информации, перенаправлять пользователя на фишинговые сайты и даже получить полный контроль над устройством.

«Признаки соединения с хакерской сетью – кратковременные отключения сигнала и заметные изменения скорости», – предупредил Горбунов.

По словам эксперта, использование VPN в этом случае повышает уровень конфиденциальности, а за счёт зашифрованного соединения, мошенникам будет сложнее перехватить и расшифровать трафик.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский опроверг введение штрафов за применение VPN, так нет инструмента для реализации такой возможности, сообщает RT.

