Путин поручил Госдуме поскорее принять закон о регулировании маркетплейсов

По словам российского лидера, аудитория и клиентская база маркетплейсов неуклонно растет, и уже подготовлен законопроект, который станет шагом к формированию нормативной базы для платформенной экономики. В связи с этим, Путин попросил Госдуму ускорить принятие соответствующего закона.

Также он отметил, что Россия готова поддерживать новые российские бренды, при этом подчеркнув, что сейчас в РФ действует уже около миллиона товарных знаков. Так, в прошлом году было зарегистрировано почти 77 тысяч брендов, что на 12% больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что маркетплейсы обяжут предоставлять данные о местонахождении пользователей и устройствах, с которых люди осуществляют вход. Это следует из проекта постановления Минцифры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

