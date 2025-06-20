Путин поручил Госдуме поскорее принять закон о регулировании маркетплейсов

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме ускорить принятие законопроекта о регулировании маркетплейсов. Об этом он рассказал в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

В России силовики смогут следить за пользователями маркетплейсов

По словам российского лидера, аудитория и клиентская база маркетплейсов неуклонно растет, и уже подготовлен законопроект, который станет шагом к формированию нормативной базы для платформенной экономики. В связи с этим, Путин попросил Госдуму ускорить принятие соответствующего закона.

Также он отметил, что Россия готова поддерживать новые российские бренды, при этом подчеркнув, что сейчас в РФ действует уже около миллиона товарных знаков. Так, в прошлом году было зарегистрировано почти 77 тысяч брендов, что на 12% больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что маркетплейсы обяжут предоставлять данные о местонахождении пользователей и устройствах, с которых люди осуществляют вход. Это следует из проекта постановления Минцифры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / аксим Стулов
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