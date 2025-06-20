Минюст признал иноагентом публициста Бориса Стомахина
Публицист Борис Стомахин был признан в России иноагентом. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.
Отмечается, что данный статус был присвоен Стомахину за критику СВО, за распространение фейков о политике и решениях российских властей и о Вооруженных силах России.
Кроме Стомахина иноагентами были признаны писатель Артур Соломонов, электоральный аналитик Иван Шукшин, ЛГБТ-активист Александр Хмелев (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), кардиохирург Александр Ванюков, юрист Николай Бобринский.
Также статус иноагента был присвоен медиапроекту «Горби медиа» и исполнительному директору центра «Мемориал» (признано в РФ иностранным агентом и ликвидировано) Анастасии Гариной.
Ранее демограф Алексей Ракша стал тысячным иноагентом в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru