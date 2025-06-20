Путин: Россия должна войти в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса

Путин добавил, что РФ нужно повысить качество инвестиционного климата. По его словам, бизнес не должен сталкиваться с кучей издержек.

Президент отметил, что в регионах России уже запущена программа, которая подразумевает поддержку инвесторов. Уточняется, что в лидерах рейтинга для предпринимателей находятся Москва, Татарстан, Башкоростан, Нижегородская и Московская области.

Ранее Путин сообщил о рекордно низком уровне безработицы в России, напоминает НСН.

