Путин: Россия должна войти в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса

Президент России Владимир Путин поставил задачу войти в топ-20 комфортных стран для ведения бизнеса. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Путин добавил, что РФ нужно повысить качество инвестиционного климата. По его словам, бизнес не должен сталкиваться с кучей издержек.

Президент отметил, что в регионах России уже запущена программа, которая подразумевает поддержку инвесторов. Уточняется, что в лидерах рейтинга для предпринимателей находятся Москва, Татарстан, Башкоростан, Нижегородская и Московская области.

Ранее Путин сообщил о рекордно низком уровне безработицы в России, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаГосударство и бизнесПМЭФ

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