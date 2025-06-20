Путин: Россия должна войти в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса
Президент России Владимир Путин поставил задачу войти в топ-20 комфортных стран для ведения бизнеса. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин добавил, что РФ нужно повысить качество инвестиционного климата. По его словам, бизнес не должен сталкиваться с кучей издержек.
Президент отметил, что в регионах России уже запущена программа, которая подразумевает поддержку инвесторов. Уточняется, что в лидерах рейтинга для предпринимателей находятся Москва, Татарстан, Башкоростан, Нижегородская и Московская области.
Ранее Путин сообщил о рекордно низком уровне безработицы в России, напоминает НСН.
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