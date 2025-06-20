Фабио Челестини стал новым главным тренером футбольного ЦСКА
Новым главным тренером футбольного ЦСКА стал экс-наставик швейцарского «Базеля» Фабио Челестини. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
В сообщении говорится, что контракт с 49-летним специалистом подписан на два года, с опцией продления ещё на сезон.
«К текущему тренерскому штабу красно-синих также присоединятся помощники тренера Манель Экспосито, Хавьер Нойя и Хосе Блеса», - отметили в клубе.
В ЦСКА напомнили, что в прошедшем сезоне Челестини выиграл с «Базелем» золотые медали чемпионата Швейцарии. К работе с армейцами он приступит 22 июня.
Ранее в СМИ появилась информация, что экс-наставник ЦСКА Марко Николич хочет видеть в своей новой команде сразу четырёх футболистов московского клуба, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru