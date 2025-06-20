На ПМЭФ заявили, что в России ещё нет культуры долгосрочных медиаинвестиций
В современном мире медиаполе стало ключевым инструментом управления вниманием. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заявил гендиректор News Media Holding Максим Иксанов.
По его мнению, современные медиа из ретрансляторов превратились в инфраструктуру доверия, а редакционная работа стала влиять не только на потребительские предпочтения и общественные тренды, но и на инвестиционные решения.
При этом он указал, что в России пока не сформировалась культура долгосрочных медиаинвестиций в отраслевые и имиджевые нарративы. В качестве примера Иксанов привёл Голливуд, чью продукцию государственные и частные структуры постоянно используют в качестве инструмента мягкой силы.
«Медиа... требуют вложений на перспективу. Но именно эти вложения формируют культурную память, ценности и доверие. Если мы не расскажем свою историю — её расскажут за нас», — заключил он.
Ранее Иксанов призвал СМИ защищать свой контент от платформ с ИИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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