Путин призвал быстро внедрять гражданские инновации в оборонную сферу
Необходимо быстро внедрять гражданские инновации в сфере обороны и безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025, он отметил, что следует «добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором».
«Наладить выпуск продукции двойного назначения», - добавил глава государства.
Он также добавил, что в некоторых странах вовсе нет разницы между гражданским и оборонно-промышленным сектором.
Ранее Путин заявил, что основной целью ОПК РФ является обеспечение нужд армии для ведения СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru