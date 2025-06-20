Путин призвал быстро внедрять гражданские инновации в оборонную сферу

Необходимо быстро внедрять гражданские инновации в сфере обороны и безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2025, он отметил, что следует «добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором».

«Наладить выпуск продукции двойного назначения», - добавил глава государства.

Он также добавил, что в некоторых странах вовсе нет разницы между гражданским и оборонно-промышленным сектором.

Ранее Путин заявил, что основной целью ОПК РФ является обеспечение нужд армии для ведения СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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