Зеленский: Украина ничего никому не отдаст

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании республик Донбасса. На фоне происходящего Зеленский инициировал экстренное заседание «нормандской четверки», пишет «Свободная пресса».

«Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле», — сказал украинский президент в своем видеообращении.

Зеленский отметил, что Украина «ничего никому не должна и ничего никому не отдаст», пишет RT.

