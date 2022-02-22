Зеленский: Украина ничего никому не отдаст

Границы Украины останутся прежними, несмотря на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Путин признал ЛНР и ДНР и ввел войска: реакция Зеленского

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании республик Донбасса. На фоне происходящего Зеленский инициировал экстренное заседание «нормандской четверки», пишет «Свободная пресса».

«Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле», — сказал украинский президент в своем видеообращении.

Зеленский отметил, что Украина «ничего никому не должна и ничего никому не отдаст», пишет RT.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ЛНРДНРДонбассУкраинаВладимир Зеленский
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