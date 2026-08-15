Британский генерал Ширрефф: Россия попытается захватить Шпицберген
Британский генерал Ричард Ширрефф, ранее занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе, в интервью изданию Daily Mail высказал предположение о том, что Россия намерена установить контроль над норвежским архипелагом Шпицберген.
Экс‑военачальник считает, что эта территория способна превратиться в точку напряжённости, которая может привести к началу Третьей мировой войны. По мнению Ширреффа, в обозримом будущем Шпицберген окажется в центре российских усилий по подрыву стабильности в НАТО. Генерал допустил, что российские силы — включая спецназ, воздушно‑десантные и военно‑морские подразделения — смогут захватить архипелаг за считаные часы благодаря чётко спланированной и отлаженной операции.
Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане. Правовой режим архипелага регулируется Шпицбергенским трактатом 1920 года: согласно документу, территория находится под суверенитетом Норвегии, при этом её запрещено использовать в военных целях.
Ранее посол РФ в Осло Николай Корчунов заявил, что Россия обеспокоена из-за попыток втянуть архипелаг Шпицберген в военные приготовления Норвегии и союзников страны по НАТО.
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