В Волгограде при атаке ВСУ пострадали десять человек

Атаку высокоскоростных воздушных целей Украины отразили в Волгоградской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает канал администрации региона на платформе «Макс» со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

В результате были повреждены производственные объекты предприятия в Краснооктябрьском районе Волгограда.

«На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет», - указал губернатор.

По словам Бочарова, локальные возгорания оперативно ликвидировали.

Ранее в Тульской области после массированной атаки украинских БПЛА был поврежден частный дом, пострадала женщина.

