В Волгограде при атаке ВСУ пострадали десять человек
Атаку высокоскоростных воздушных целей Украины отразили в Волгоградской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает канал администрации региона на платформе «Макс» со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
В результате были повреждены производственные объекты предприятия в Краснооктябрьском районе Волгограда.
«На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет», - указал губернатор.
По словам Бочарова, локальные возгорания оперативно ликвидировали.
Ранее в Тульской области после массированной атаки украинских БПЛА был поврежден частный дом, пострадала женщина.
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