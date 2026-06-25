В Брянской области два человека погибли, четверо ранены из-за атак ВСУ
Два человека погибли, четверо получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».
«Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль рядом с селом Солова Стародубского района. Погиб 23-летний водитель и 15-летняя девушка», - указал чиновник.
Кроме того, из-за ударов ВСУ в поселке Десятуха пострадал мужчина, в поселке Вишневый были ранены мужчина и женщина, в Погаре получил ранения мужчина.
Ранее в Крыму после ночных атак ВСУ погибли два человека, в том числе ребенок.
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