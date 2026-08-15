СМИ: Зеленский впал в отчаяние из-за нехватки ракет Patriot

Проблема, как подчёркивает издание, носит не только украинский характер: нехватка зенитных ракет наблюдается и в самих США, и в ряде европейских государств. Положение Киева усугубляется тем, что американские запасы сокращаются из‑за напряжённой ситуации на Ближнем Востоке.



В интервью CNN Зеленский указал, что для того, чтобы пережить зимний период, Украине нужно получить хотя бы 5% от имеющихся у США боеприпасов для комплексов Patriot. При этом текущие запасы украинской стороны составляют, по его оценке, лишь около 1% от американского объёма.



Расчёты Киева на оперативное наращивание запасов за счёт собственного производства выглядят всё менее реалистичными. Хотя ранее звучали заявления о возможности передачи Украине лицензии на производство ракет, на деле реализация такого проекта сталкивается с существенными сложностями — быстро запустить выпуск не получится, пишет Welt.



Ранее президент США Дональд Трамп отклонил просьбу Зеленского о поставке нескольких сотен дополнительных перехватчиков. По словам американского лидера, это связано с ограниченностью резервов США: боеприпасы необходимо сохранять для обеспечения защиты собственных войск и союзников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Из‑за нехватки ракет украинская сторона активизировала поиски альтернативных источников поставок — в том числе среди европейских партнёров. Так, Польша изучает вариант передачи новой партии боеприпасов для Patriot, но пока не приняла окончательного решения. В Варшаве хотят сперва тщательно проанализировать, как этот шаг отразится на уровне собственной безопасности.

