Сборная России выиграла золото ЧМ по художественной гимнастике
Российская команда по художественной гимнастике стала чемпионом мира в командном многоборье на турнире, который проходит в Германии. Соревнования принимают во Франкфурте‑на‑Майне с 12 по 16 августа.
По итогам выступлений российские гимнастки набрали 278,300 балла и заняли первое место. Второе место досталось спортсменкам из Болгарии — их результат составил 276,050 балла. Бронзу завоевала сборная Китая, набрав 275,400 балла.
Золото команде принесли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник.
В личных состязаниях турнира Мария Борисова, являющаяся лидером сборной, показала пятый результат — 116,000 балла, уступив золото Дарье Варфоломеев из Германии. Другая представительница российской команды, София Ильтерякова, заняла 12‑е место.
На чемпионате российские спортсменки выступают без национальной символики — таков действующий регламент для турниров, утверждённых до 17 мая. При этом именно в этот день исполком Международной федерации гимнастики постановил допустить россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном, однако ограничения продолжают действовать в отношении ранее запланированных стартов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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