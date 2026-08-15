Сборная России выиграла золото ЧМ по художественной гимнастике

По итогам выступлений российские гимнастки набрали 278,300 балла и заняли первое место. Второе место досталось спортсменкам из Болгарии — их результат составил 276,050 балла. Бронзу завоевала сборная Китая, набрав 275,400 балла.



Золото команде принесли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник.



В личных состязаниях турнира Мария Борисова, являющаяся лидером сборной, показала пятый результат — 116,000 балла, уступив золото Дарье Варфоломеев из Германии. Другая представительница российской команды, София Ильтерякова, заняла 12‑е место.



На чемпионате российские спортсменки выступают без национальной символики — таков действующий регламент для турниров, утверждённых до 17 мая. При этом именно в этот день исполком Международной федерации гимнастики постановил допустить россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном, однако ограничения продолжают действовать в отношении ранее запланированных стартов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

