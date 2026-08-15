РКН подал в суд на экс-солистку «Фабрики» Савельеву за неуплату налога

Причина иска — невыполнение обязанности по уплате 3% от дохода, полученного от рекламы в социальных сетях. Такая норма закреплена в законе, который начал действовать в России с 1 апреля 2025 года.



Как пояснил юрист Константин Чупырь, для расчёта суммы отчислений ведомство использует данные единого реестра. Кроме того, в рамках проверки Роскомнадзор вправе запрашивать сведения о движении денежных средств по счетам — это позволяет достоверно определить объём рекламного дохода и вычислить размер положенного платежа.



Стоит напомнить, что муж Александры Савельевой, актёр Кирилл Сафонов, после начала СВО в 2022 году уехал в Израиль, где был задействован в театральных проектах. В марте 2026 года он переехал в Нью‑Йорк — в этом городе живёт его дочь от первого брака, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

