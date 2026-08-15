«Мисс Земля Индонезия» Джуфича умерла в свой 26-й день рождения

Путри Андриани Джуфича, носившая титул «Мисс Земля Индонезия — 2025», ушла из жизни в день своего 26‑летия — 14 августа. Об этом рассказали организаторы конкурса «Мисс Земля» в соцсетях.



По неподтверждённым пока данным, причиной трагедии мог стать острый приступ, связанный с работой сердца.



В официальном некрологе организация «Мисс Земля» выразила искренние соболезнования родным и близким Путри. В сообщении подчёркивается, что обаяние, душевная теплота и светлый характер девушки оставили след в сердцах многих людей. Организаторы пожелали семье, друзьям и всей индонезийской общине сил и утешения в этот тяжёлый период, а самой Путри — вечного покоя.



Путри появилась на свет 14 августа 2000 года в Манадо. В 2025 году она сначала стала второй на конкурсе «Мисс Гранд Индонезия», а позже победила в национальном отборе «Мисс Земля» и готовилась к участию в международном этапе. Помимо работы в модельной индустрии, девушка совмещала карьеру с учёбой — она осваивала юриспруденцию на юридическом факультете, а также занималась сочинением музыки.



Детали случившегося пока не разглашаются — ни семья Путри, ни представители конкурса не обнародовали официальную версию событий. В последних постах в соцсетях модель делилась оптимистичными планами, воспринимая победу как старт нового этапа жизни, и рассказывала подписчикам, как ухаживать за собой без изнурительных диет.

