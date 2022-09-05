В ДНР обвинили ВСУ в новых обстрелах Донецка и Горловки

Военнослужащие ВСУ в течение 35 минут подвергли бомбардировкам два района Донецка и Горловки, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Об этом РИА Новости сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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По словам представителей ДНР, были зафиксированы обстрелы со стороны украинских войск в 07:53 по местному времени по следующим направлениям: Красногоровка — город Донецк (3 снаряда); Орловка — город Донецк (3 снаряда).

Обстрел Горловки был совершён в 07:35, по Центрально-городскому району были выпущены 4 снаряда.

Ранее заместитель командующего первого корпуса Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о наличии у ВСУ дальнобойных ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелВСУДонецк
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