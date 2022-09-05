В ДНР обвинили ВСУ в новых обстрелах Донецка и Горловки
Военнослужащие ВСУ в течение 35 минут подвергли бомбардировкам два района Донецка и Горловки, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Об этом РИА Новости сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По словам представителей ДНР, были зафиксированы обстрелы со стороны украинских войск в 07:53 по местному времени по следующим направлениям: Красногоровка — город Донецк (3 снаряда); Орловка — город Донецк (3 снаряда).
Обстрел Горловки был совершён в 07:35, по Центрально-городскому району были выпущены 4 снаряда.
Ранее заместитель командующего первого корпуса Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о наличии у ВСУ дальнобойных ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+41 690 / сут.
Умерли
385 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+30 703 / сут.
- СМИ сообщили о двух пострадавших при взрыве в Кабуле сотрудниках посольства РФ
- СМИ: Подлодка «Генералиссимус Суворов» проходит испытания в Баренцевом море
- Путин прилетел на Камчатку
- В ДНР обвинили ВСУ в новых обстрелах Донецка и Горловки
- Российских чиновников обяжут вести страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»
- СМИ: Смертник устроил взрыв у здания российского посольства в Кабуле
- Цены на газ в Европе выросли на 30% после остановки «Северного потока»
- В Турции заявили о попытке Греции перехватить турецкий патрульный самолет
- Минпромторг рассмотрит возможность ввода пошлин на мебель из-за рубежа
- «Почта России» запустит проект по доставке алкоголя в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru