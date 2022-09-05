В ДНР обвинили ВСУ в новых обстрелах Донецка и Горловки

По словам представителей ДНР, были зафиксированы обстрелы со стороны украинских войск в 07:53 по местному времени по следующим направлениям: Красногоровка — город Донецк (3 снаряда); Орловка — город Донецк (3 снаряда).

Обстрел Горловки был совершён в 07:35, по Центрально-городскому району были выпущены 4 снаряда.

Ранее заместитель командующего первого корпуса Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о наличии у ВСУ дальнобойных ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS.

