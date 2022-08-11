Басурин: у ВСУ уже есть дальнобойные ракеты к HIMARS
Вооруженные силы Украины уже имеют в своем распоряжении дальнобойные ракеты к реактивной системе залпового огня HIMARS, которые способны поражать цели на расстоянии 120 и 150 километров, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя командующего первого корпуса Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
По его словам, кроме того, Украина наносит удары снарядами калибром 155 миллиметров системами американского, немецкого, французского, польского производства. «Стандарт калибра одинаковый, поэтому можно использовать различные системы», – сказал Басурин.
Ранее Вооружённые силы России нанесли удар по крупному складу боеприпасов на Украине в окрестностях города Умань Черкасской области. В результате уничтожено более 300 снарядов к HIMARS американского производства, а также большое число 155-мм боеприпасов к буксируемым гаубицам М777.
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