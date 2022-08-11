Басурин: у ВСУ уже есть дальнобойные ракеты к HIMARS

Вооруженные силы Украины уже имеют в своем распоряжении дальнобойные ракеты к реактивной системе залпового огня HIMARS, которые способны поражать цели на расстоянии 120 и 150 километров, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя командующего первого корпуса Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

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По его словам, кроме того, Украина наносит удары снарядами калибром 155 миллиметров системами американского, немецкого, французского, польского производства. «Стандарт калибра одинаковый, поэтому можно использовать различные системы», – сказал Басурин.

Ранее Вооружённые силы России нанесли удар по крупному складу боеприпасов на Украине в окрестностях города Умань Черкасской области. В результате уничтожено более 300 снарядов к HIMARS американского производства, а также большое число 155-мм боеприпасов к буксируемым гаубицам М777.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:СШАУкраинаВооружение
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