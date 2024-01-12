В ДНР дрон ВСУ влетел в реанимобиль при эвакуации раненых
Украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи, проводивший эвакуацию раненых после обстрела в поселке Гольмовский в Донецкой народной республике. Об этом сообщил мэр города Горловка Иван Приходько.
«Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых ... в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины», — написал Приходько в Telegram.
Погибли два человека, в том числе фельдшер, еще три медика пострадали.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Гольмовский, пострадали трое работников «Центральных электрических сетей», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru